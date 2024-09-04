Агроном рассказала, подорожают ли овощи и фрукты из-за неурожая

В этом году многие россияне пожаловались на недобор в урожае. Как эта ситуация отразится на ценах и наличии овощей и фруктов в осенне-зимний период, «ФедералПресс» прокомментировала кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник Людмила Шубина.

«Ценообразование часто зависит от дефицита той или иной продукции. Безусловно, если в регион не завезут картофель, допустим, из Белоруссии или, то часто мы можем видеть на в прилавках картофель из Египта, из Израиля», – отметила агроном.

По информации Шубиной, все будет зависеть от мировых цен. Там, где был небольшой недобор урожая картофеля, могут восполнить его недостаток наши экспортеры. Однако картофельная проблема будет однозначно.

Эксперт предполагает, что цены на морковь, капусту и свеклу всегда средние. По мнению эксперта, большого роста на эти продукты не стоит ожидать.

«Думаю, что дачники все равно останутся в выигрышном положении, поскольку, имея свой стабильный запас в виде одной грядки, двух грядок, свеклы, моркови, лука и чеснока. Практически всю зиму человек пользуется своими запасами», – подытожила агроном.

Ранее Шубина рассказала, как подготовить картофель к хранению.