Эксперт дал советы по хранению продуктов в холодильнике

Как правильно хранить продукты в холодильнике, чтобы они не портились? Рекомендациями поделился автор и ведущий программ «Чудо техники» и «Живая еда» Сергей Малоземов. Об этом сообщает радио Sputnik.

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«Специалисты чаще всего дают совет не мыть овощи и фрукты перед тем, как помещать их в холодильник, потому что на фруктах, например, есть такая вещь, как защитная пленка, которая состоит из естественного или искусственным образом нанесенного воска. На яблоках он есть и от природы, и дополнительно нанесенный для транспортировки и хранения. Этот воск предохраняет плоды от развития различной флоры, от потери влаги и продлевает тем самым срок хранения», – сказал Малоземов.

Но корнеплоды, напротив, лучше помыть, считает эксперт. На них имеется земля. Она может стать благоприятной средой для развития плесени и прочих гнилостных микроорганизмов. Также в особом отношении нуждается зелень. Чтобы подольше сохранить ее свежесть, пучки зелени рекомендуется завернуть в мокрую ткань или поставить в стакан с небольшим количеством воды на дне.