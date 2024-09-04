Тиктокер нашел интересное применение старым носкам

Не спешите избавляться от старых носков — оказывается, они незаменимы во время уборки. Тиктокер под ником @problemsolved регулярно делится полезными лайфхаками для дома, но этот кажется особенно остроумным. Если у вас собралась чулочно-носочная «коллекция», которую жалко отправить в утиль и неловко использовать по назначению, попробуйте использовать старые носки в качестве хлопковой «варежки» для ухода за комнатными растениями.

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«Их возможности действительно безграничны», — объяснил блогер, демонстрируя альтернативные варианты использования носков.

Среди них — также уход за машиной. С помощью ненужного носка можно убрать пыль в салоне, так же натянув его на руку, как в случае с цветами, а затем, использовав еще один, нанести автомобильную косметику на панель. Ранее Super писал, как часто нужно стирать постельное белье.