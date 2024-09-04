Специалисты назвали растение, изгоняющее грызунов с участка

Прогнать грызунов с загородного участка можно без использования химии. Подходящее для этого растения назвали дачникам эксперты онлайн-издания «БелНовости».

© Lenta.ru

По словам специалистов, нужно по периметру участка посадить нарциссы.

«И объясняется это очень просто: луковицы нарциссов ядовиты для мышей. Именно поэтому вредители и избегают тех мест, где растут эти цветы», — пояснили эксперты.

При этом эффективнее всего растение защитит от вредителей картофельные грядки.

Ранее стали известны эффективные способы прогнать мух из дома или квартиры. По словам специалистов, мухи не могут находиться в помещении с сильным запахом уксуса. Нужно определить, где чаще всего встречаются эти насекомые, и поставить там блюдце с уксусом.

В борьбе с мухами также помогут лаванда, базилик, мята, эвкалипт и гвоздика. Можно сделать из этих растений саше или добавлять соответствующие эфирные масла к средствам для уборки.