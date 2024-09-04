Названа порода собак, которая может страдать без брекетов

Установка брекетов может спасти бульдогов от развития язвы, воспалений и неприятного запаха изо рта, рассказал NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, у этой породы собак короткая морда, из-за чего зубы могут расти в разные стороны, задевать друг друга или травмировать десну. Как подчеркнул врач, это может привести к разрушению эмали и последующей потере зубов.

Брекеты и различные ортодонтические ленты для собак устанавливают практически всегда только по медицинским показаниям, исходя из физиологических особенностей собак определенной породы, для нормализации положения зубов в ротовой полости. Например, у бульдогов они могут расти очень криво — у них короткая мордочка, зубам может быть тесно. И при взрослении собаки зубы начинают расти в разные стороны, задевать друг друга или травмировать десну. Отсюда язвы, воспаление и неприятный запах, — пояснил Шеляков.

Ранее ветеринарный врач-стоматолог Лидия Перышкина заявила, что если у собаки патологии или повреждения челюсти, то ей могут установить брекеты. По ее словам, часто у собак крупных пород с рождения есть проблемы с прикусом, например у доберманов и овчарок. Она подчеркнула, что в целях экономии можно выбрать не брекет-систему, а пружинно-каркасные или металлоконструкции для исправления прикуса.