Названы породы самых умных собак

Собаки некоторых пород от природы обладают выдающимся интеллектом. Они легко поддаются дрессировке, умеют самостоятельно принимать правильные решения.

Бордер-колли. В среднем такие собаки живут 12−15 лет, а их вес составляет 14−20 кг. Они очень энергичны, поэтому с ними вам придётся много двигаться. Также они требуют постоянной умственной и физической активности, иначе могут начать вести себя деструктивно, скучать, сильно нервничать. Ещё за шерстью бордер-колли нужно постоянно ухаживать.

Пудель. Живёт он в среднем 12−18 лет, а весить может 3−30 кг. При этом шерсть пуделей требует тщательного ухода. При отсутствии внимания собаки могут сильно грустить, они нуждаются в тренировках, могут страдать от хронических заболеваний.

Немецкая овчарка. Живут собаки этой породы 9−13 лет, а их вес составляет 20−40 кг. Немецкие овчарки используются в полиции, охране, службе спасения. Из недостатков этих псов можно назвать проблемы с суставами и дисплазией тазобедренного сустава, высокий уровень активности, невозможность содержания в небольших квартирах.

Золотистый ретривер. Он живёт 10−12 лет, а весит обычно 25−40 кг. Такие собаки требуют много физической активности, не подходят в качестве охранников.