Агроном рассказал, как подготовить цветы на участке к похолоданию

К концу этой недели в столичном регионе ожидаются первые заморозки. Столбики термометров будут опускаться до 6–11 градусов тепла. Осень постепенно вступает в полноценные права, а значит, пора задуматься о том, как сохранить свои садовые достижения. Как уберечь цветы на даче от холодов, «Вечерней Москве» рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

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Эксперт предупредил: основные проблемы бывают у тех растений, которые выкапывают на зиму, потому что они не могут переносить зимние холода. Это георгины и гладиолусы, а также каллы, которые выращивают реже.

"Нужно не пропустить момент, когда начнутся заморозки, потому что иначе цветы будут повреждаться. Поэтому внимательно следим за погодой. Как только объявляют заморозки, мы обрезаем надземную часть, выкапываем цветы и размещаем для просушки в помещении. Если позволяет погода, можно выносить их на солнце, чтобы цветы обеззараживались ультрафиолетовыми лучами", — рассказал эксперт.

Это можно делать днем, когда нет мороза. В дальнейшем цветы нужно хранить в прохладном помещении при низкой положительной температуре. Это может быть погреб или просторный холодильник.

"А в целом с цветами нет особых проблем. Некоторые люди срезают надземную часть цветов, после того как она становится жухлой, из эстетических соображений. Это можно делать. Речь идет о лилейниках, хостах, флоксах и обо всех других растениях", — объяснил агроном.

Немного больше проблем доставят розы, которые не могут перенести зиму в средней полосе в России. Понадобится специальная подготовка цветов, и это нужно успеть сделать, пока погода еще достаточно теплая.

"Стебли нужно аккуратно пригибать, пока они в теплую погоду гнутся без проблем. Потому что потом они станут ломкими, хрупкими и могут обломиться, если вы начнете их закрывать. Это нужно сделать после наступления устойчивой минусовой температуры. Для укрытия подходят торф, еловый лапник или нетканый материал", — предупредил Воробьев.

Если у цветов есть проблемы с какими-либо болезнями, то сейчас самое подходящее время для их обработки мощными фунгицидами или инсектицидами от вредителей.