Созданы стволовые клетки для терапии болезней почек у кошек

Японские ученые из Столичного университета Осаки первыми в мире получили высококачественные индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSC) из тканей домашних кошек. Исследование опубликовано в научном журнале Regenerative Therapy (RegTherapy).

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По словам специалистов, им впервые удалось добиться отсутствия генетических следов в биоматериале. Это снижает риск развития опухолей при имплантации питомцу.

Ученые отметили, что кошачьи iPSC могут быть использованы для лечения болезней почек, поджелудочной железы и диабета, которые часто встречаются у четвероногих любимцев. Они демонстрируют присущие другим стволовым клеткам свойства и могут превращаться в различные ткани организма.

Ожидается, что высококачественные iPSC кошек, полученные в результате исследования, станут доступны ученым и ветеринарам по всему миру для использования в регенеративных медицинских экспериментах и терапии.

В дальнейшем ученые намерены разработать методы выращивания новых почек и других органов из кошачьих стволовых клеток.