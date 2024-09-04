Почти половина домашних кошек приносит игрушку хозяину

78% хозяев домашних собак и 41% владельцев кошек сообщили, что их питомцы приносят игрушку, которую кинул человек. При этом среди первых такое поведение чаще наблюдается у пастушьих собак и животных, выведенных в качестве компаньона для охоты, а у кошек — среди бирманской, сиамской и тонкинской пород. И у кошек, и у собак игрушку реже приносят самки, пожилые животные и те, у кого есть проблемы со здоровьем. Работа опубликована в журнале PLOS ONE.

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Апортировка — это способность животного приносить предметы. Собаки известны тем, что «приносят палочку»: этот навык входит в общий курс дрессировки, его проверяют на соревнованиях и во время сдачи различных нормативов. Почему эти животные могут приносить предметы — неясно. Некоторые исследователи считают, что апортировка может идти из естественного охотничьего поведения животного, но непонятно, как она превратилась в игру в ходе одомашнивания. Однако приносить игрушки любят не только собаки, но и некоторые кошки.

Ученые с 2015 по 2023 год провели онлайн-опросы владельцев кошек и собак. Среди более 8 тысяч владельцев кошек 41% хозяев сообщили о том, что их питомцы иногда, часто или всегда приносят игрушки и предметы, которые им кинул человек. Это гораздо выше предыдущих оценок. Оказалось, что кошки с большей вероятностью приносят игрушку, если они в целом более активны и игривы, а также в случае, если они живут в помещении. Немного чаще других пород апротировкой занимались бирманские, сиамские и тонкинские кошки. Все эти породы произошли от животных, которых привезли на Дальний Восток в начале одомашнивания около 12 тысяч лет назад.

Из почти 74 тысяч опрошенных владельцев собак 78% заявили, что их собаки иногда, часто или всегда приносят игровые предметы после того, как человек их кинул. При этом собаки, которые чаще это делали, были более обучаемыми. Чаще всего за игрушкой бегали лабрадоры, золотистые ретриверы, бордер-колли, английские кокер-спаниели. Также в целом пастушьи собаки и те, кто были выведены в качестве компаньонов для охоты, чаще приносят игрушку, чем представители других пород.

И у кошек, и у собак игрушку реже приносят самки, пожилые животные и те, у кого есть проблемы со здоровьем.

Это первое исследование, которое оценивает, насколько распространена апортировка у собак. Оно также показывает, что кошки гораздо чаще приносят игрушку, чем исследователи считали ранее.