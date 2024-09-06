Кот Крошик, весом 17 кг, начал борьбу с лишним весом

Семнадцатикилограммовый кот Крошик из Перми, найденный в плачевном состоянии, начал проходить курс реабилитации в приюте «Матроскин».

На странице приюта в соцсети «Вконтакте» указано, что волонтеры разрабатывают для него специальную программу, включающую гидротерапию и кинезиотерапию, чтобы помочь коту сбросить лишний вес и восстановить здоровье.

Животное, найденное в подвале больницы, страдало от ожирения, настолько сильного, что не могло самостоятельно передвигаться. Волонтеры приюта взяли кота под свою опеку и начали его лечение.

Врачи составили для Крошика индивидуальную программу реабилитации, предусматривающую потерю от 70 до 150 граммов веса за неделю.

Одним из ключевых элементов программы стала гидротерапия – занятия на подводной беговой дорожке. Несмотря на трудности, кот постепенно привыкает к новым процедурам и показывает положительные результаты.

Волонтеры отмечают, что путь к выздоровлению у Крошика будет долгим и сложным. Им предстоит не только помочь коту сбросить лишний вес, но и восстановить мышцы и суставы, пострадавшие от ожирения.