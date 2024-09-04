Известный режиссер Сарик Андреасян и Лиза Моряк готовятся к новоселью: квартира мечты

Сарик Андреасян и Лиза Моряк готовятся отмечать новоселье. Режиссер и его супруга стали владельцами роскошнй квартиры в центре Москвы. Жилплощадь мечты находится в старинном доходном доме. Ее площадь 147 «квадратов». Недвижимость обошлась звездной паре в кругленькую сумму. По словам риэлтора Юрия Паршикова, с учетом ремонта, цена квартиры может достигать 80 миллионов рублей. Известно, что в квартире потолки высотой почти четыре метра, стены, отделанные мрамором, а мебель изготовлена из натурального дерева, пишет Telegram-канал «Звездач».