На какой срок можно оставить кошку одну дома

Многие хозяева считают, что отстраненное поведение кошек говорит о том, что они любят одиночество. Поэтому они могут уехать надолго и оставить пушистика дома с большим запасом воды и еды. Однако здесь есть свои подводные камни.

Оказывается, кошки, оставаясь надолго одни, испытывают сильный стресс. Они начинают скучать и испытывают страх, когда не видят людей, к которым привыкли.

Оставлять кота одного дома можно максимум на 48 часов. И это касается взрослых здоровых питомцев. Котят или нездоровых котов нельзя оставлять одних даже на сутки. Уходя из дома надолго, убедитесь, что у любимца есть достаточное количество еды, воды, а также игрушки.

Ранее сообщалось, что громкое мяуканье у кошки может быть вызвано разными причинами. Иногда кошке просто скучно, а иногда она мяукает из-за стресса. Кроме того, это может быть способ сказать о боли или найти пару.

До этого NEWS.ru рассказывал, что многие владельцы котов сталкивались с ночными безумствами питомца, когда ложились спать. Конечно, некоторых раздражает такое поведение пушистого, но за ним кроются глубокие психологические и биологические причины. В первую очередь это объясняется природными инстинктами охотника. Также ночью у них выплескивается энергия, накопленная за день.