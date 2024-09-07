Как правильно утилизировать падалицу и гнилые яблоки

В конце лета – начале осени яблоки начинают в больших количествах опадать, некоторые плоды также имеют признаки гнили и других заболеваний. Опытные садоводы дали советы, можно ли оставлять такие яблоки под деревом и как их наиболее рационально применить.

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Плоды, поврежденные гнилью, лучше убирать из приствольных кругов деревьев, поскольку испорченные яблоки могут стать рассадником вредителей и источником заражения других культур. Фрукты, пораженные грибковыми заболеваниями (парша, монилиоз и другие), настоятельно не рекомендуется оставлять в саду – такие яблоки, а также другие гниющие культуры, например капусту, лучше вывезти с участка, чтобы не допустить распространения опасных заболеваний (корневой гнили, килы, мучнистой росы). Для закладки в компост такие яблоки также не подойдут.

Что касается падалицы, то если на плодах нет явных признаков поражения болезнями, а присутствуют лишь несущественные дефекты, то их можно применять для приготовления компоста. Обратите внимание, что дерево, с которого упали яблоки, должно быть здоровым. Даже если в самом яблоке будут вредители, за пару лет, пока созревает компост, они погибнут, сообщает издание «БелНовости».

Главное, закладывая падалицу в компост, не забывайте сразу же присыпать яблоки слоем опилок или земли – в противном случае на гниющие плоды будут лететь насекомые, кроме того, перегнивающие фрукты могут неприятно пахнуть.

Яблоки с незначительными повреждениями можно также использовать в пищу или пустить на переработку и сделать из них различные заготовки (соки, варенья, компоты, начинку для пирогов).

Некоторые садоводы готовят из падалицы жидкое удобрение, которое хорошо подходит для гортензий, хвойников и клубники. Процесс аналогичен приготовлению настоя из сброженной травы: нарезанные яблоки складывают в емкость (примерно до половины), заливают водой и оставляют на солнце на две недели. Перебродившие яблоки можно отправить в компост.

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