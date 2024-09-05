Три варианта подкормки для смородины в начале сентября

Некоторые пренебрегают подкормками для смородины в начале осени. Однако хорошее удобрение позволит вырастить в следующем году сладкие и крупные ягоды.

Первый вариант подкормки — компост с золой. Их стоит применять в том случае, если почву можно считать истощенной. На каждый куст требуется около ведра компоста. А вот золы хватит двух стаканов.

Сернокислый калий с суперфосфатом идеально подойдет для смородины после сезона. На ведро воды возьмите по 50 г каждого препарата. Отступите от ствола на 40 сантиметров и выкопайте канавки. В них влейте приготовленную питательную смесь. После присыпьте почвой.

Картофель станет прекрасным дополнением к основным подкормкам. Заранее соберите кожуру, подсушите ее и прикопайте недалеко от самой смородины.

Ранее сообщалось, что огородники уже выкопали картофель. Все хотят сохранить урожай по максимуму, но не всегда это получается. Обычно уже через два месяца на картошке появляется гниль. Выход есть.

Также агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных рассказала, что пиво может помочь дачникам в борьбе со слизнями в огороде. По ее словам, эти вредители испытывают слабость к хмельному напитку, а потому ловушки с пивом помогут поймать слизней и избавиться от них. Кроме того, в борьбе с вредителями поможет скорлупа от грецких орехов.