Названы неочевидные источники неприятного запаха на кухне

Названы самые неочевидные источники неприятного запаха на кухне
Неприятный запах сильно влияет на атмосферу на кухне. При этом он не всегда может исходить от мусорного ведра или оставленной на столе пищи.
- Микроволновая печь. Внутри неё постепенно могут накаливаться жир, частички еды. Это способствует появлению неприятного запаха.
- Вытяжка. Убедитесь, правильно ли она подключена и нет ли проблем с вентиляцией. Регулярно протирайте внешнюю поверхность вытяжки специальными средствами.
- Труба под раковиной. Поставьте на слив сетку, не сливайте после готовки в раковину жир. Кроме того, регулярно проливайте раковину горячей водой, используйте средства для очистки труб.
- Кухонный текстиль. Регулярно стирайте его, а также хорошо просушивайте после стирки. Чаще проветривайте кухню, чтобы текстиль сохранял свежий вид.
- Разделочные доски. Для разных продуктов используйте разные доски. Помимо этого, мойте их под тёплой водой со специальным средствам и сразу избавляйтесь от тех досок, которые сильно изношены или плохо пахнут.