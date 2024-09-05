Подготовка хризантем к зиме: правильный полив и защита от морозов

Уход за многолетними цветами приходится пересматривать с наступлением осени. Это необходимо для того, чтобы подготовить растения к зимовке.

Особое внимание придется уделить хризантеме. Ее нужно будет правильно полить и подкормить.

Дождитесь сухой погоды и вылейте на каждый цветок полведра воды. Повторяйте процедуру раз в неделю.

Спустя шесть часов после увлажнения почвы подкормите цветы. На квадратный метр клумбы возьмите 50 г суперфосфата и 25 г калийной соли. Внесите смесь на клумбу.

Покройте хризантемы торфом, сеном или свежим листовым опадом. Следите, чтобы слой мульчи был не менее семи сантиметров.

Ранее сообщалось, что осенью многие дачники начинают готовить садовые культуры к зиме и новому сезоны. Яблони тоже нуждаются в этом. Ученый агроном Анастасия Коврижных рассказала, чем подкормить яблони осенью.

До этого глава Союза дачников Подмосковья депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что работа на приусадебном участке способствует развитию у детей наблюдательности и ответственности. Он отметил, что ребенок, трудясь в огороде, получает естественную физическую нагрузку.