Дачникам назвали правила подготовки дома и участка к зиме

Перед наступлением холодов важно смазать все замки в дачном доме и на участке. Правила подготовки к зиме назвал садоводам лидер общественного движения «Народный сад» Федор Мезенцев в беседе с «Радио 1».

Если влага останется в замочных скважинах, при минусовых температурах они могут повредиться. Также перед отъездом важно полностью избавить от воды умывальники и бойлеры, чтобы трубы не лопнули от морозов.

«Для безопасности нужно поставить видеонаблюдение или муляжи видеокамер. Злоумышленник скорее всего выберет дом, где ничего нет. Еще можно купить наклейку "Охраняется частным охранным предприятием" и разместить на заборе и двери», — добавил Мезенцев.

Помимо этого, стоит заранее определиться с температурой дома — либо помещение будет законсервировано до весны, либо придется постоянно поддерживать там тепло. Из-за постоянных перепадов температур конструкции рискуют отсыреть, предупредил специалист.

Ранее дачникам рассказали, как подготовить цветы к первым заморозкам. Сразу после объявления о минусовых температурах нужно обрезать надземную часть, выкопать цветы и разместить их для просушки в помещении, посоветовали агрономы.