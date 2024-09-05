Перечислены вещи, которые нельзя класть в стиральную машину

Определённые виды одежды, если их забросить в стиральную машинку, могут порваться или испортиться. Вот с чем стоит быть осторожнее.

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Пиджаки. Из-за стирки в стиральной машинке они могут стать бесформенными. Лучше всё же пиджак отнести в химчистку. Ещё один вариант — стирка вручную.

Нижнее бельё. В основном это касается женского белья с кружевами и косточками. Безопаснее всего его стирать вручную, но можно и положить в машинку в специальном сетчатом мешке.

Купальные костюмы. Их лучше стирать руками.

Галстуки. Стирать их можно руками. Другим вариантом станет химчистка.

Подушки с эффектом памяти. Если вы хотите почистить такую подушку, то сначала её замочите в холодной воде с гипоаллергенным средством, далее промойте её и дайте высохнуть естественным путём.

Одежда с натуральным мехом. Перед стиркой такую одежду обрабатывайте пылесосом или липким валиком.

Одежда с декором. В этом случае лучшее решение — стирать всё вручную.

Микрофибра. Такую ткань нужно стирать в мыльном растворе.

Вещи с пятнами от горючего. Их нужно застирывать вручную перед тем, как положить в машинку.