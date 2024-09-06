Названы запрещенные предметы для хранения под раковиной

Домохозяек призвали убрать из-под кухонной раковины бытовую химию, бумажные полотенца и запасные губки для посуды. Запрещенные предметы для хранения в этом месте назвали эксперты онлайн-издания «БелНовости».

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По словам специалистов, в шкафчик под раковиной не стоит убирать любые химикаты — так точно не получится обеспечить им нужные условия хранения.

«Из-за высокого уровня влажности и плохой вентиляции токсичные вещества могут попасть в воздух», — пояснили эксперты.

Из-за высокой влажности также лучше не ставить туда бумажные полотенца — они быстро придут в негодность и потеряют полезные свойства. Плохой идей будет и хранение под раковиной запаса губок для мытья посуды — во влажной среде на них будет размножаться плесень.

«Даже если визуально проблема не проявилась, такая губка может быть источником плесени. Использовать ее будет просто опасно для здоровья», — предупредили специалисты.

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