Как получить богатый урожай в следующем году

Чтобы деревья хорошо перенесли все погодные сюрпризы и потом нормально плодоносили, их нужно обильно подкормить удобрениями, когда все листья опадут, рассказала опытный садовод Ольга Короткова.

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При этом следует учитывать, что у каждого дерева свой рацион. Яблони и груши эксперт советует посыпать суперфосфатами и сульфатом калия в расчете 1,5 и 1 стакан соответственно на один ствол. Делать это лучше сразу после сбора урожая.

Вишню и черешню стоит удобрять в начале сентября, и пропорции у них иные:

- Под дерево засыпаем один стакан суперфосфата и три столовые ложки сульфата калия. После обязательно поливаем, - указывает эксперт.

Перед тем как завершить сезон, садовод советует убрать с участка всю падалицу, чтобы обезопасить землю от личинок вредителей, пишет Тульская служба новостей.

Кроме того, осенью нужно провести санитарную обрезку: удалить сухие и больные ветки, поломанные побеги и слабые прутики, которые загущают крону.

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