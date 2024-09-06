В Новосибирской области жители копают черную картошку

Черную картошку выкопали жители Болотного и даже попробовали ее на вкус. На самом деле, цвет этого сорта больше походит на темно-фиолетовый, отмечают любители экспериментов на своих огородах.

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«Решили вырастить ради интереса несколько кустов. Клубни не крупные, в разрезе она немного светлее, чем плод снаружи, – рассказали владельцы необычного сорта газете «Наши новости». – Попробовали пожарить, на вкус как обычная картошка, не отличается ни чем».

Однако разница все же есть, продолжают сельские жители. И она в цвете.

«Когда бросаешь её в горячее масло, цвет меняет на голубой, сиреневый, что-то такое. Пюре не решились делать из неё из-за необычного цвета», – признались читатели.

Добавим, что мода на черный или фиолетовый картофель появилась в нашем регионе еще несколько лет назад. Одним из первых необычный сорт начал выращивать житель Колыванского района Павел Геращенков. Стоимость такого картофеля на порядок дороже обычного.

«Новые сорта необычно смотрятся в приготовленных блюдах. Пищевая ценность овоща именно в цвете: ферменты, которые придают картофелю яркие оттенки, содержат полезные для человека вещества и витамины. А еще в клубнях меньше крахмала», – рассказывал Павел нашему изданию.

На вкус фиолетовый картофель не особо отличается, подтверждает экспериментатор, разве что для него характерен ореховый привкус.

Что касается урожая картофеля в целом, то эксперты советуют не ждать хорошей погоды, а приступать к копке уже сейчас.