Сколько грамм разных продуктов вмещает один стакан

Чтобы отмерить продукт из рецепта, часто необходимо взять один стакан, одну столовую ложку или одну чайную ложку. Сколько граммов в граненом стакане муки и других продуктов — в материале ТАСС.

История граненого стакана

Под одним стаканом обычно подразумевается граненый стакан объемом 250 мл. Сегодня найти такой можно далеко не в каждом доме. Изначально они были популярны среди моряков — такую форму легче удержать в руке при качке. Емкость оказалась прочной и могла уцелеть при падении, поэтому стала активно использоваться и в быту.

Во времена СССР такой стакан был в каждом доме. Сейчас они теряют популярность, и в основном их можно встретить в пассажирских поездах, где они также используются потому, что их легче удерживать при движении поезда.

Однако как единица измерения они остаются и в современных рецептах. Сам стакан весит около 240 г. Измерять продукты в нем нужно, не встряхивая и не утрамбовывая их. Такие продукты, как сметана или сгущенное молоко, помещают в емкости "с горкой".

Вместимость и вес стакана из тонкого стекла отличается от граненого.

Где производили граненые стаканы

Наиболее часто как о родине граненого стакана говорят о Гусь-Хрустальном. Это город с населением 51 тыс. человек во Владимирской области. Первое упоминание о нем было в 1756 году. Здесь богатая история производства изделий из стекла, хрусталя и керамики.

Именно в этом городе в 1940-х годах старейший стекольный завод России выпустил первый граненый стакан. Днем рождения этой посуды считается 11 сентября. Сейчас в городе есть даже музей граненого стакана — там можно посмотреть несколько вариантов производства емкости разных времен. В музее даже есть коллекция особых стаканов жителей. Классическим считается 16-гранный с гладким ободком по верхнему краю, изготовленный именно в Гусь-Хрустальном.

Стекольный завод активно продолжает работать. Его граненые стаканы с логотипом теперь можно приобрести и на маркетплейсах.

Стакан сахара — сколько граммов?

Точная дата появления сахара на Руси неизвестна, но известно, что он упоминается в одной из работ православного богослова Кирилла Туровского (1130–1182). Долгое время сахар был предметом роскоши — его было сложно купить, и позволить себе поставить сладости на стол могли только богачи.

Вес стакана сахара:

сахарный песок — 180 г;

кусковой сахар — 140 г;

пудра сахарная — 140 г.

Количество кубиков кускового сахара, вмещающихся в один стакан, — около 20–25.

Вес стакана соли и соды:

Соль — один из самых древних продуктов, используемых человеком. Еще около 5 тыс. лет назад ее добывали в соляных рудниках, 2 тыс. лет назад ее начали добывать из морской воды. Соли в граненый стакан входит около 300 г.

Еще один важный объект на кухне — сода. Ее часто используют как разрыхлитель для теста. В выпечке она дает пышность и воздушность. Вес соды в стакане равен 160 г.

Сколько граммов в стакане муки

Задолго до появления земледелия люди жили в пещерах и уже тогда измельчали злаковые растения в муку при помощи камней. Этот метод обработки зерна появился еще около 30 тыс. лет назад. Чуть позже они осознали, что растирать муку проще, чем толочь, и изобрели зернотерку — инструмент из двух камней. Его устройство было довольно простым: на нижний камень клали зерно, а верхним его терли.

Древнерусский хлеб чаще всего был ржаным, встречался пшеничный. Ржаная мука содержит больше железа, калия и магния, чем пшеничная. Самой безвредной для поддерживающих безглютеновое питание считается рисовая, ячменная и кукурузная мука. Привкус кукурузы может придать особенность выпечке. Ячменная мука отлично помогает при похудении: в ней много клетчатки и она благотворно влияет на организм, очищая его.

1 кг (1000 г) муки равен примерно семи граненым стаканам. Полкилограмма муки — около трех стаканов.

Вес разных видов муки в одном стакане:

пшеничная — 160 г;

ржаная — 170 г;

рисовая — 160 г;

ячменная — 150 г;

кукурузная — 160 г;

соевая — 140 г;

гречневая — 150 г;

картофельная — 180 г.

Вес сыпучих продуктов в одном стакане

Самой полезной для организма считается гречневая крупа. Она часто присутствует в лечебных диетах, потому что содержит витамины А, Е, В и богата белком. Наименее полезной крупой считается манная — она быстро повышает уровень сахара в крови.

Один стакан — это примерно 10–12 столовых ложек сухой крупы.

Вес круп в одном стакане:

гречневая — 200 г;

манная — 200 г;

овсяная — 180 г;

перловая — 230 г;

рис — 230 г;

пшено — 220 г;

булгур — 225 г.

Сколько мл в стакане жидкости

Объем жидкости в одном стакане:

вода — 250 мл;

сливки — 230 мл;

молоко — 240 мл;

кефир — 250 мл;

вино — 250 мл;

растительное масло — 230 мл;

натуральные соки — 250 мл;

уксус — 250 мл.

Вес стакана в разных странах может отличаться. Это необходимо учитывать тем, кто готовит по переводным рецептам. Самые маленькие чашки — японские, в них вмещается 200 мл.

Различные меры веса и объема жидкостей:

1 фунт (используется в европейских странах) — 454 г;

1 жидкая унция американская — 29,5 мл;

1 жидкая унция английская — 28 мл;

1 пинта — 470 мл.

Сколько граммов продуктов в граненом стакане до краев

Вес твердых продуктов в одном стакане:

орехи — 140–160 г;

клубника — 150 г;

смородина — 155–170 г;

ежевика — 190 г;

черника — 200 г;

голубика — 200 г;

черешня — 170 г;

малина — 170 г;

изюм — 165 г;

крошки торта — 100 г;

сухие крошки хлеба — 125 г;

овсяные хлопья — 80 г;

пшеничные хлопья — 50 г;

чечевица — 180 г;

фасоль — 190 г.

Если ядра орехов разрубить, то вес будет больше, потому что они более плотно заполнят объем.

Вес вязких продуктов в одном стакане:

сгущенка — 220 г;

сметана — 210 г;

томатная паста — 240 г;

мед — 260 г;

варенье — 270 г;

майонез — 210 г;

сливочное масло — 200 г.

Граненый стакан может использоваться в быту не только для измерения чего-либо. Высокая жаропрочность его стекла позволяет спокойно наливать горячие напитки. При выпечке перевернутой посудой можно вырезать красивые кружочки из теста. Некоторые хозяйки даже сажают рассаду в граненых стаканах — так она занимает меньше места и эстетично выглядит в комнате.