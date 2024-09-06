Сколько грамм разных продуктов вмещает один стакан

Мука, крупы, орехи: сколько граммов разных продуктов вмещает один стакан
Чтобы отмерить продукт из рецепта, часто необходимо взять один стакан, одну столовую ложку или одну чайную ложку. Сколько граммов в граненом стакане муки и других продуктов — в материале ТАСС.
История граненого стакана
Под одним стаканом обычно подразумевается граненый стакан объемом 250 мл. Сегодня найти такой можно далеко не в каждом доме. Изначально они были популярны среди моряков — такую форму легче удержать в руке при качке. Емкость оказалась прочной и могла уцелеть при падении, поэтому стала активно использоваться и в быту.
Во времена СССР такой стакан был в каждом доме. Сейчас они теряют популярность, и в основном их можно встретить в пассажирских поездах, где они также используются потому, что их легче удерживать при движении поезда.
Однако как единица измерения они остаются и в современных рецептах. Сам стакан весит около 240 г. Измерять продукты в нем нужно, не встряхивая и не утрамбовывая их. Такие продукты, как сметана или сгущенное молоко, помещают в емкости "с горкой".
Вместимость и вес стакана из тонкого стекла отличается от граненого.
Где производили граненые стаканы
Наиболее часто как о родине граненого стакана говорят о Гусь-Хрустальном. Это город с населением 51 тыс. человек во Владимирской области. Первое упоминание о нем было в 1756 году. Здесь богатая история производства изделий из стекла, хрусталя и керамики.
Именно в этом городе в 1940-х годах старейший стекольный завод России выпустил первый граненый стакан. Днем рождения этой посуды считается 11 сентября. Сейчас в городе есть даже музей граненого стакана — там можно посмотреть несколько вариантов производства емкости разных времен. В музее даже есть коллекция особых стаканов жителей. Классическим считается 16-гранный с гладким ободком по верхнему краю, изготовленный именно в Гусь-Хрустальном.
Стекольный завод активно продолжает работать. Его граненые стаканы с логотипом теперь можно приобрести и на маркетплейсах.
Стакан сахара — сколько граммов?
Точная дата появления сахара на Руси неизвестна, но известно, что он упоминается в одной из работ православного богослова Кирилла Туровского (1130–1182). Долгое время сахар был предметом роскоши — его было сложно купить, и позволить себе поставить сладости на стол могли только богачи.
Вес стакана сахара:
- сахарный песок — 180 г;
- кусковой сахар — 140 г;
- пудра сахарная — 140 г.
Количество кубиков кускового сахара, вмещающихся в один стакан, — около 20–25.
Вес стакана соли и соды:
Соль — один из самых древних продуктов, используемых человеком. Еще около 5 тыс. лет назад ее добывали в соляных рудниках, 2 тыс. лет назад ее начали добывать из морской воды. Соли в граненый стакан входит около 300 г.
Еще один важный объект на кухне — сода. Ее часто используют как разрыхлитель для теста. В выпечке она дает пышность и воздушность. Вес соды в стакане равен 160 г.
Сколько граммов в стакане муки
Задолго до появления земледелия люди жили в пещерах и уже тогда измельчали злаковые растения в муку при помощи камней. Этот метод обработки зерна появился еще около 30 тыс. лет назад. Чуть позже они осознали, что растирать муку проще, чем толочь, и изобрели зернотерку — инструмент из двух камней. Его устройство было довольно простым: на нижний камень клали зерно, а верхним его терли.
Древнерусский хлеб чаще всего был ржаным, встречался пшеничный. Ржаная мука содержит больше железа, калия и магния, чем пшеничная. Самой безвредной для поддерживающих безглютеновое питание считается рисовая, ячменная и кукурузная мука. Привкус кукурузы может придать особенность выпечке. Ячменная мука отлично помогает при похудении: в ней много клетчатки и она благотворно влияет на организм, очищая его.
1 кг (1000 г) муки равен примерно семи граненым стаканам. Полкилограмма муки — около трех стаканов.
Вес разных видов муки в одном стакане:
- пшеничная — 160 г;
- ржаная — 170 г;
- рисовая — 160 г;
- ячменная — 150 г;
- кукурузная — 160 г;
- соевая — 140 г;
- гречневая — 150 г;
- картофельная — 180 г.
Вес сыпучих продуктов в одном стакане
Самой полезной для организма считается гречневая крупа. Она часто присутствует в лечебных диетах, потому что содержит витамины А, Е, В и богата белком. Наименее полезной крупой считается манная — она быстро повышает уровень сахара в крови.
Один стакан — это примерно 10–12 столовых ложек сухой крупы.
Вес круп в одном стакане:
- гречневая — 200 г;
- манная — 200 г;
- овсяная — 180 г;
- перловая — 230 г;
- рис — 230 г;
- пшено — 220 г;
- булгур — 225 г.
Сколько мл в стакане жидкости
Объем жидкости в одном стакане:
- вода — 250 мл;
- сливки — 230 мл;
- молоко — 240 мл;
- кефир — 250 мл;
- вино — 250 мл;
- растительное масло — 230 мл;
- натуральные соки — 250 мл;
- уксус — 250 мл.
Вес стакана в разных странах может отличаться. Это необходимо учитывать тем, кто готовит по переводным рецептам. Самые маленькие чашки — японские, в них вмещается 200 мл.
Различные меры веса и объема жидкостей:
- 1 фунт (используется в европейских странах) — 454 г;
- 1 жидкая унция американская — 29,5 мл;
- 1 жидкая унция английская — 28 мл;
- 1 пинта — 470 мл.
Сколько граммов продуктов в граненом стакане до краев
Вес твердых продуктов в одном стакане:
- орехи — 140–160 г;
- клубника — 150 г;
- смородина — 155–170 г;
- ежевика — 190 г;
- черника — 200 г;
- голубика — 200 г;
- черешня — 170 г;
- малина — 170 г;
- изюм — 165 г;
- крошки торта — 100 г;
- сухие крошки хлеба — 125 г;
- овсяные хлопья — 80 г;
- пшеничные хлопья — 50 г;
- чечевица — 180 г;
- фасоль — 190 г.
Если ядра орехов разрубить, то вес будет больше, потому что они более плотно заполнят объем.
Вес вязких продуктов в одном стакане:
- сгущенка — 220 г;
- сметана — 210 г;
- томатная паста — 240 г;
- мед — 260 г;
- варенье — 270 г;
- майонез — 210 г;
- сливочное масло — 200 г.
Граненый стакан может использоваться в быту не только для измерения чего-либо. Высокая жаропрочность его стекла позволяет спокойно наливать горячие напитки. При выпечке перевернутой посудой можно вырезать красивые кружочки из теста. Некоторые хозяйки даже сажают рассаду в граненых стаканах — так она занимает меньше места и эстетично выглядит в комнате.