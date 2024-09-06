Как и чем почистить ковер в домашних условиях?

Ковры снова вошли в моду. Однако из-за ворса в них собирает пыль и заводятся вызывающие аллергию клещи-сапрофиты. Как в домашних условиях почистить эти напольные покрытия, выяснила Общественная Служба Новостей.

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Текстильные ковры необходимо чистить не реже одного раза в неделю. При этом ковер нужно сначала подготовить: убрать с него мелкий мусор и шерсть животных. После этого можно провести влажную уборку, использовав моющий пылесос и специальный шампунь или гель-концентрат. Также ковер можно почистить раствором с хозяйственным мылом, гелем для мытья посуды, шампунем или стиральным порошком.

После влажной уборки ковер нужно тщательно просушить, особенно при наличии длинного ворса. При сушке дома по ковру нельзя ходить до полного высыхания. Специалисты также советуют раз в месяц мыть пол под ковром, а изделия из шелка, натуральных материалов и ручной работы отдавать в химчистку.

Ранее сообщалось, что беспорядок в доме может быть признаком психического заболевания. Если человек накапливает мусор и ненужные вещи или не убирается в жилом помещении, это может быть признаком наличия у него целого ряда расстройств.