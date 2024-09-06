Ветеринар напомнила о важности обработки животных от паразитов

Осенью домашние питомцы могут заболеть пироплазмозом, или бабезиозом, а также подхватить клеща, поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» ветеринар Ирика Сабитова. По ее словам, поэтому обрабатывать животных от паразитов нужно и в этот период.

Ветврач отметила, что пироплазмоз — это природно-очаговое протозойное неконтагиозное кровепаразитное заболевание. Развитие его острой стадии происходит от двух до семи дней.

Болезнь протекает, остро и хронически. Для этого заболевания характерна сезонность и пик паразитирования приходится с мая по июнь, а также с конца августа и до начала ноября. В теплых регионах случаи бабезиоза случаются до конца декабря, — подчеркнула Сабитова.

Симптомы заболевания — достаточно яркие, например отказ от еды, вялость, высокая температура, сильная жажда, рвота, жидкий стул и изменение цвета мочи — он может варьироваться от красного до коричневого. При появлении этих признаков необходимо отвезти животное в клинику, указала врач.

Учитывая, что в городах большинство животных имеют сниженный иммунитет, обработку от клещей следует проводить с мая по июнь и с конца августа до первых заморозков. Я рекомендую для этого использовать капли, ошейники и спреи и не давать своим любимцам никакие таблетки от клещей, — добавила специалист.

Она объяснила, что внутренних паразитов лечат внутри, а внешних — снаружи, поэтому не нужно травить внутренние органы животных ненужными лекарствами.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что брекеты могут быть опасны для собаки из-за наркоза, в который ее вводят два раза — при установке и снятии конструкций. По его словам, при контакте с инструментами и фиксаторами страдает зубная эмаль, поэтому после удаления брекетов приходится долечивать собаке зубы.