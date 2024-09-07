Энтомолог предупредил об опасности муравьиных ферм дома

Муравьиные фермы позволяют изучать колонии этих насекомых и их поведение. Человек может наблюдать за целой цивилизацией, замкнутой в одном террариуме. Опасны ли муравьиные фермы для людей и какую пользу они могут нести, «Вечерняя Москва» узнала у кандидата биологических наук, энтомолога Юрия Гниненко.

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По его словам, опасность действительно существует. Если при каких-нибудь обстоятельствах муравьи разбегутся из фермы, то они поселятся по всему дому и будут докучать его жильцам.

«Например, будут искать добычу в помойном ведре или забираться в сахарницу и переносить грязь. В этом ключе муравьи опасны как распространители нежелательных микробов и бактерий», — объяснил Гниненко.

При этом переживать, что они нанесут большой вред жилищу, не стоит, заверил энтомолог.

«Муравьи — это не термиты, которые могут портить деревянные дома. В Москве это не грозит», — уверен собеседник «ВМ».

Муравьи могут испортить газон на даче и разводить тлю, предупредил специалист.

«В этом случае вредить будет именно тля. Муравьи же будут ее оберегать и прогонять божьих коровок, которые ей питаются, — пояснил ученый. — Так что в этом смысле от муравьев может быть вред. Но это не прямой вред человеку, они его не покусают. Муравьи не такие хищники, чтобы питаться людьми».

Однако и польза от муравьиных ферм тоже есть, как и от аквариума с рыбками, отметил эксперт. Также их могут использовать для того, чтобы добывать так называемые «муравьиные яйца».

«На самом деле это коконы, которые используют для кормления рыбок, тритонов, богомолов и других животных. Это богатая белком пища», — рассказал ученый.

4 сентября сотрудники таможни задержали две посылки из Таиланда, в которых обнаружили тысячи живых муравьев — муравья-капканчика, муравья-фуражира, тропических древоточцев и многих других. Груз должен был прибыть в Москву, но его отправили обратно, так как пересылка животных в международных почтовых отправлениях строго запрещена, за исключением пчел, пиявок и шелковичных червей. Зачем кому-то понадобилось отправлять муравьев в таком количестве в столицу и что могло произойти, окажись они на свободе, «Вечерняя Москва» узнала у кандидата биологических наук, энтомолога Юрия Гниненко.