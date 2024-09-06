Названо простое решение от переедания у собак

Нередко у собаки можно встретить чрезмерный аппетит. При этом четвероногие друзья могут поедать пищу очень быстро. Все это приводит к проблемам с пищеварением и лишнему весу у пса. Есть приспособление, которое поможет решить проблему.

Если ваша собака слишком быстро ест еду, кладите ее не в миску, а в форму для кексов. Это предмет с несколькими небольшими углублениями. Собаке сложно будет употреблять еду из такой формы, поэтому она будет замедляться.

Также можно использовать форму для выпечки с втулкой посередине. Она тоже замедлит питомца во время поедания пищи.

Ранее сообщалось, что собаки могут есть практически все, однако не стоит этим пользоваться, чтобы не пришлось обращаться к ветеринарам. Питомцы могут есть овощи, рыбу, мясо, фрукты, ягоды, в том числе виноград. С последним ветеринары рекомендуют быть осторожными. Специалисты ответили на вопрос, можно ли собакам давать виноград.

До этого президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что игры с высокой физической нагрузкой могут быть вредными для щенка. По его словам, также лучше избегать игр с рывками и прыжками.