Как понять, что вашему коту пора худеть? Подсказка от ветеринара
Ветеринар Лешатон: ожирение — примерно 10–20% плюса от нормы веса животного. И этот недуг у них, так же как и у людей, сопровождает серьёзные заболевания. При этом у хозяев питомцев нет шерсти и определить проблему несложно. Коты и кошки же могут путать своей пушистостью. Как определить, что вес кошки уже небезопасен для неё, рассказала специалист.
Почему появляется лишний вес у домашних животных
Живущим в квартирах кошкам не нужно охотиться, добывать еду и убегать от врагов. В результате они становятся менее активными и более ленивыми.
Ещё на весе сказываются нарушения питания, приём пищи в разное время и постоянный доступ к еде.
Сильно рискуют стерилизованные животные — у них вес растёт из-за гормонального сбоя.
Какой вес нормальный
У взрослых
Всё зависит от породы. Есть такие, у которых и 8–9 кг считается нормой.
Но у большинства всё же так:
- Коты — от 2,5 до 6 кг;
- Кошки — от 3 до 4 кг.
Для беспородных домашних животных аналогично.
У котят
Вес котёнка растёт примерно на 70–100 г в неделю. Поэтому он должен распределяться так:
- 2 месяца — от 300 до 500 г;
- 3 месяца — от 1,2 до 1,7 кг;
- 4 месяца — около 2 кг;
- 5 месяцев — 2,5 кг.
Выявить ожирение у котёнка сложно, но всё же лучше следить за его весом, сказала ассистент ветеринарного врача Ольга Лешатон «Доктору Питеру». Он может сигнализировать о проблемах в организме. Например, постоянно надутый живот нередко оказывается признаком глистов.
Как понять, что есть лишний вес
Осмотрите питомца. При ожирении вы заметите это:
- Рёбра и позвоночник очень сложно прощупать;
- Талии почти нет;
- На грудной клетке, спине и животе чувствуется жировой слой.
По словам Лешатон, ожирение — примерно 10–20% плюса от нормы веса животного. В норме жировая ткань кошки должна быть не больше 20–25% от общей массы тела.