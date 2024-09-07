Как понять, что вашему коту пора худеть

Ветеринар Лешатон: ожирение — примерно 10–20% плюса от нормы веса животного. И этот недуг у них, так же как и у людей, сопровождает серьёзные заболевания. При этом у хозяев питомцев нет шерсти и определить проблему несложно. Коты и кошки же могут путать своей пушистостью. Как определить, что вес кошки уже небезопасен для неё, рассказала специалист.

© unsplash

Почему появляется лишний вес у домашних животных

Живущим в квартирах кошкам не нужно охотиться, добывать еду и убегать от врагов. В результате они становятся менее активными и более ленивыми.

Ещё на весе сказываются нарушения питания, приём пищи в разное время и постоянный доступ к еде.

Сильно рискуют стерилизованные животные — у них вес растёт из-за гормонального сбоя.

Какой вес нормальный

У взрослых

Всё зависит от породы. Есть такие, у которых и 8–9 кг считается нормой.

Но у большинства всё же так:

Коты — от 2,5 до 6 кг;

Кошки — от 3 до 4 кг.

Для беспородных домашних животных аналогично.

У котят

Вес котёнка растёт примерно на 70–100 г в неделю. Поэтому он должен распределяться так:

2 месяца — от 300 до 500 г;

3 месяца — от 1,2 до 1,7 кг;

4 месяца — около 2 кг;

5 месяцев — 2,5 кг.

Выявить ожирение у котёнка сложно, но всё же лучше следить за его весом, сказала ассистент ветеринарного врача Ольга Лешатон «Доктору Питеру». Он может сигнализировать о проблемах в организме. Например, постоянно надутый живот нередко оказывается признаком глистов.

Как понять, что есть лишний вес

Осмотрите питомца. При ожирении вы заметите это:

Рёбра и позвоночник очень сложно прощупать;

Талии почти нет;

На грудной клетке, спине и животе чувствуется жировой слой.

По словам Лешатон, ожирение — примерно 10–20% плюса от нормы веса животного. В норме жировая ткань кошки должна быть не больше 20–25% от общей массы тела.