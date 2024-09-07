Чем опасны и как защититься от пылевых клещей

Заправлять кровать сразу после сна оказалось опасно для здоровья. Что сказал врач
Доктор Мезхер посоветовал не застилать постель сразу после пробуждения. Это может показаться странным, ведь родители приучали нас с самого детства поступать именно так. А они, как известно, плохого не пожелают. Порядок — дело хорошее, но есть и другая сторона этой полезной привычки. Она может привести к дискомфорту во время сна и проблемам со здоровьем.
Дело в пылевых клещах, который очень любят разные помещения. А особенно кровати в них. Там этих вредителей больше всего. Самые уютные для них места: подушки, одеяло и матрас.
При этом пылевым клещам важен и определённый климат. Благоприятнее всего — температура от +18 до +25 и повышенная влажность.
Поэтому и не стоит застилать постель, сразу как встанете с неё. По мнению британского врача Сермеда Мезхера, кровать нужно оставить незаправленной на полчаса-час. За это время влага высохнет и клещей будет меньше.
Чем опасны пылевые клещи
Эти насекомые настолько миниатюрны, что их очень сложно разглядеть. Фекалии — тем более, а это сильнейшие аллергены. Причём клещи сбрасывают их до 20 раз в сути.
Контакт с пылевыми клещами может привести к развитию:
- Аллергического ринита;
- Бронхиальной астмы;
- Атопического дерматита;
- Коньюнктивита.
Как защититься от пылевых клещей
Один совет вы уже знаете. Но обойтись только им не получится. Вот ещё несколько:
- Менять постельное бельё не реже раза в неделю;
- Стирать его при температуре воды не ниже 60°С;
- Хотя бы раз в месяц стирать подушки, одеяла, покрывала и игрушки;
- Обрабатывать матрасы и мягкую мебель парогенератором;
- Просушивать или промораживать то, что нельзя постирать;
- Тщательно мыться перед сном.