Чем опасны и как защититься от пылевых клещей

Доктор Мезхер посоветовал не застилать постель сразу после пробуждения. Это может показаться странным, ведь родители приучали нас с самого детства поступать именно так. А они, как известно, плохого не пожелают. Порядок — дело хорошее, но есть и другая сторона этой полезной привычки. Она может привести к дискомфорту во время сна и проблемам со здоровьем.

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Дело в пылевых клещах, который очень любят разные помещения. А особенно кровати в них. Там этих вредителей больше всего. Самые уютные для них места: подушки, одеяло и матрас.

При этом пылевым клещам важен и определённый климат. Благоприятнее всего — температура от +18 до +25 и повышенная влажность.

Поэтому и не стоит застилать постель, сразу как встанете с неё. По мнению британского врача Сермеда Мезхера, кровать нужно оставить незаправленной на полчаса-час. За это время влага высохнет и клещей будет меньше.

Чем опасны пылевые клещи

Эти насекомые настолько миниатюрны, что их очень сложно разглядеть. Фекалии — тем более, а это сильнейшие аллергены. Причём клещи сбрасывают их до 20 раз в сути.

Контакт с пылевыми клещами может привести к развитию:

Аллергического ринита;

Бронхиальной астмы;

Атопического дерматита;

Коньюнктивита.

Как защититься от пылевых клещей

Один совет вы уже знаете. Но обойтись только им не получится. Вот ещё несколько: