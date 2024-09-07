Кинолог опроверг утверждение об осенней хандре у собак

Собаки могут грустить из-за резкой смены обстановки или расставания с хозяином, но не следует связывать перемены в настроении питомца с наступлением осени. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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«Собаки осенью могут быть менее активными. Больше спать и есть, отказываться от игр в пользу сна. Хозяину может показаться, что собака загрустила из-за смены сезона, но переносить человеческие эмоции на питомца не нужно. Конечно, собаки могут грустить и тосковать. Чаще всего это происходит из-за резкой смены обстановки, например, вы переехали в другую квартиру или город, расставания с хозяином или объектом привязанности. Но связывать это с наступлением осени не стоит. Если ваш веселый пес вдруг загрустил и перестал проявлять инициативу, нужно выяснить, нет ли у него проблем со здоровьем, а не пытаться развлечь собаку или посочувствовать ей», – сказал Голубев.

Он добавил, владельцу необходимо научиться отличать грусть от стресса у собаки, поскольку справиться со стрессом самостоятельно питомец не сможет. По его словам, в состоянии нервного перенапряжения питомец может, например, бегать по дому, тянуть поводок во время прогулки, жадно глотать корм или лаять.

В этом случае важно устранить источник стресса или снизить его воздействие, пояснил специалист.

«Кроме того, помогает введение правил и четкое следование им – так для собаки все становится предсказуемым. Также могут отвлечь игры, посещение дрессировочных площадок. Работает и эффект новизны: новые команды, игрушки и лакомства. Общение с сородичами также благотворно влияет на собаку. Но грамотный метод должен подобрать специалист, чтобы исключить ухудшение ситуации», – заключил Голубев.

Ранее СМИ сообщали, что у собак бывает осенняя депрессия.