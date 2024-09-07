Какие дачные работы нужно провести в сентябре

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в эфире радио Sputnik рассказала о том, какие дачные работы необходимо организовать в сентябре. Основная часть урожая собрана, пришла пора подготавливать участок к зимнему периоду.

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Так, следует обработать грядки осенними удобрениями и перекопать. Остатки растений лучше убрать, так как в них могут скрываться болезни и вредители. Стоит уделить внимание и теплицам: подготовить почву, помыть саму теплицу и продезинфицировать. По словам Вороновой, необходимо добавить удобрения в грядку чеснока - скоро его сажать.

Кроме того, в сентябре необходимо сажать или пересаживать многолетние растения. Если сделать это в октябре, растения могут не прижиться. А в места хранения урожая можно положить средства против грызунов. Полностью консервировать помещения смысла пока нет, ведь дачники обычно ездят на свои участки до холодов.