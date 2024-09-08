Страдают ли собаки от осенней хандры

Наступление осени не влияет на настроение собак. Эти животные чаще грустят из-за расставания с хозяином или резкой смены обстановки. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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Эксперт отметил, что иногда собаки становятся менее активными, начинают больше есть и спать, меньше играют. Однако не стоит связывать перемены в поведении питомца со сменой сезонов года. В первую очередь, стоит обратить внимание на его здоровье и при необходимости сводить к ветеринару.

Обычно собаки испытывают стресс из-за смены обстановки, переезда, расставания с хозяином или человеком, к которому они были привязаны. При этом справиться со стрессом самостоятельно питомец не может, и потому зачастую ведет себя не так, как раньше. Например, может бегать по дому, лаять, скулить, тянуть поводок на прогулке. В этом случае необходимо устранить источник стресса или снизить его воздействие.

Также поможет введение правил и четкое следование им. Это возвращает собаке ощущение предсказуемости окружающего мира. Кроме того, снять напряжение помогают игры, новые команды, походы на дрессировочные площадки и лакомства, а также общение с другими собаками, пишет АГН «Москва».

Ранее Голубев рассказал, что собак нужно обрабатывать от клещей до ноябрьских заморозков. Сезон активности кровососущих насекомых продолжается до минусовых температур воздуха.