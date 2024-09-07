Какие породы собак самые опасные

Собака, конечно, друг человека, но не стоит забывать, что она ещё и хищник. Поэтому при определённых условиях пёс может укусить. Какой силы окажется укус, к каким последствиям приведёт, «расскажет» порода «автора». Существует такие собаки, укусы которых опасны и даже смертельны.

Немецкая овчарка

Одной из самых опасных для человека считается немецкая овчарка. Кинологи утверждают — сила сжатия челюстей среднего двухлетнего «комиссара Рекса», весящего примерно 27 килограммов, может составлять от 180 до 315 килограммов на квадратный сантиметр.

Известен случай, когда немецкая овчарка напала на свою 35-летнюю хозяйку. Женщину госпитализировали в медучреждение, где она и скончалась спустя два дня.

Бульмастиф

Собаки этой породы — отличные сторожа. Тем, кто захочет проникнуть на территорию, охраняемую бульмастифами, нужно хорошенько подумать. Эти собаки отличаются в целом агрессивным настроем. Сила же укуса взрослой собаки составляет приблизительно 175 килограммов.

Ротвейлер

Такие собаки обладают не только удивительной силой, но и выносливостью. За это их также прозвали «собаками-мясниками».

С ними можно чувствовать себя в безопасности — злоумышленнику, решившему напасть на владельца ротвейлера, явно не поздоровится. Сила сжатия челюстей ротвейлера может достигать 146 килограммов. Но многое зависит от воспитания. Если собаку не дрессировать в нужном ключе, то данную природой силу она может направить не в то русло. Не удивительно, что в Польше, Португалии и Ирландии собак этой породы содержать официально не рекомендуется.

Доберман

Такие собаки ранее часто использовались на службе в полиции. Их важное преимущество — в избирательности. Они могут проявлять агрессию по отношению к посторонним, но крайне редко – к своим владельцам. И всё же промахи случаются. Что касается мощности укуса среднего добермана, то этот показатель составляет около 142 килограммов.

Питбультерьер

Они считаются на данный момент одними из самых агрессивных и опасных в мире. Их укусы (сила — 126 килограммов на квадратный сантиметр) часто приводят к летальным исходам. И опять же, много проблем может доставить недрессированный питбультерьер.

Стаффордширский терьер

Ещё один обладатель сильных челюстей, которые смыкаются с мощностью 120 килограммов, — стаффордширский терьер. Правда, кинологи утверждают, собаки этой породы отлично поддаются воспитанию. Если уделять время щенку, то вероятность бесконтрольного поведения животного сводится к нулю.