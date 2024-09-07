Ветеринары напомнили правила безопасности для человека и питомца

Жителям Курской области напомнили правила безопасности, которые позволят предупредить заболевания человека и распространение недугов среди животных.

Так, они рекомендуют предъявлять ветеринарным специалистам по их требованию домашних животных для проведения комплекса мероприятий, включающих в себя диагностику и вакцинацию, обработку от паразитов.

Необходимо сообщать обо всех случаях заболевания и падежа животных. Все перемещения живых животных и продукции животноводства нужно проводить только с сопроводительными документами.

Покупать мясо и продукцию животного происхождения следует только в установленных местах, перед приобретением у продавца требовать документы, подтверждающие безопасность.