Даже через 2 года собаки вспоминают названия игрушек

Новое исследование венгерских этологов показало, что некоторые собаки могут помнить названия игрушек до двух лет, пишет N+1. В исследовании, опубликованном в журнале Biology Letters, приняли участие бордер-колли — порода, известная своим интеллектом. В ходе эксперимента четыре из пяти собак вспомнили более половины названий игрушек, несмотря на то что не видели их в течение двух лет.

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В ходе исследования шесть бордер-колли в течение недели учили названия 12 игрушек с помощью игр и повторения. После этого игрушки были спрятаны на два года. При повторном тестировании собак попросили достать игрушки по названию. Большинство собак справились с этой задачей: одна из них нашла девять игрушек из 12, а другая запомнила восемь.

Хотя не все собаки способны запоминать названия предметов, исследование подчеркивает, что некоторые собаки, называемые «одаренными изучающими слова», могут сохранять долговременную память на предметы даже без регулярного взаимодействия.