Как приучить собаку к жизни в городе

Собака нуждается в подготовке к жизни в городе, тогда контакт питомца с окружающим миром, людьми и другими животными будет максимально комфортным. Об этом рассказал РИА «Новости» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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Кинолог подчеркнул, что городские звуки и вид толпы не должны приводить собаку в панику. В идеале с ней должно быть комфортно находиться рядом даже тем, у кого нет животных. Для этого необходимо, в первую очередь, приучить питомца спокойно реагировать на других собак. В частности, нельзя допускать, чтобы пес бросался и лаял на каждое животное, которое встречает на улице.

Кроме того, важно обучить собаку основным командам, которые пригодятся на прогулке. Питомец должен реагировать на команды «Нельзя!», «Рядом!» и «Стой!». Также он должен знать команду «Дай!» и отдавать хозяину нежелательные предметы, которые подобрал.

Прежде чем выводить собаку на прогулку, ее необходимо адаптировать к разным звукам, чтобы гудки машин, крики детей и громкие голоса не пугали. Новые люди тоже не должны вызывать у питомца излишних эмоций. Социализированный пес не прыгает на них, не лает и не демонстрирует агрессию, он реагирует спокойно, подчеркнул Голубев.

Ранее кинолог рассказал, что наступление осени не влияет на настроение собак. Эти животные чаще грустят из-за расставания с хозяином или резкой смены обстановки.