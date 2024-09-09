Названы лучшие способы избежать раннего износа одежды

Износ одежды и ее выцветание максимально отсрочат стирка на деликатных режимах, а также использование жидких средств, а не порошка, рассказала NEWS.ru старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова. По ее словам, оптимальной температурой стирки является 30–40 градусов Цельсия.

Пользуйтесь мягкими средствами для стирки для сохранения цвета и текстуры тканей. Лучше жидкими, они более щадящие, чем порошки. Для натуральных тканей используйте деликатные режимы стирки. Не стирайте в горячей воде. Оптимальный вариант — 30–40 градусов Цельсия. Есть специальные мешки для стирки для дополнительной защиты, — заявила Поликарпова.

Чтобы избежать выцветания, одежду похожих цветов лучше стирать вместе, отметила эксперт. Кроме того, следует избегать стирки ярких вещей с белыми и светлыми, так как они могут полинять.

Используйте кондиционеры для белья, сохраняющие цвет и мягкость тканей. Не сушите на солнце, иначе цвета выгорят. Лучше в тени или на хорошо проветриваемом балконе. Избегайте хранения в тесных местах, где вещи могут мяться и терять форму. Используйте чехлы для хранения из хлопка, чтобы защитить одежду от пыли и солнечных лучей, — подытожила Поликарпова.

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