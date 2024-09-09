Куры будут нести яйца как не в себя: дайте им эту «мешанку»

Корм является важной составляющей, влияющей на вкус яиц домашних кур. Если дать курам секретную «мешанку», они начнут нести яйца как не в себя. При этом они ни с чем не сравнятся по вкусу.

Обычно курам дают два вида корма: сухой (комбикорм и зерно) и сырой (вареные каши, размоченный хлеб). «Мешанка» же относится к смешанным кормам и является источником питательных веществ.

Для приготовления вам понадобится: 450 г дробленого злакового зерна, 100 г гороха, 400 г измельченных овощей (картошка, свекла, морковь, кабачки, тыква), 180 г отрубей, 100 г рубленой зеленой травы, 100 г шрота, 50 г костной муки, 20 г ракушечника, 0,6 л воды.

Для приготовления приготовьте большую емкость. Предварительно замочите злаковое зерно в теплой воде на 30 минут. Очистите и вымойте свеклу, морковь и измельчите их. Картофель отварите. Измельчите траву и ботву. Перед кормлением смешайте все ингредиенты.

Ранее диетолог Людмила Микитюк рассказала в беседе с NEWS.ru, что жареные, особенно до черной корочки, яйца являются наихудшим вариантом приготовления блюда из-за риска съесть много метаболитов, на вывод которых организм тратит витамины и минералы. Однако главная опасность яиц кроется в скорлупе, а точнее, в обитающих на ней бактериях — сальмонеллах, объяснила эксперт.