Эксперт рассказала, как подготовить жилище к осени

Осенью меняется не только образ жизни и настроение, но и дом, в котором вы живете. При смене времени года важно сделать генеральную уборку, которая создаст уют в помещении и обеспечит здоровье семьи.

Тщательная уборка избавит от уличной пыли и аллергенов, которые все лето залетали через открытые окна. С наступлением холодов они могут обострить течение ОРВИ.

Протрите все поверхности, включая столешницы, шкафы, кухонную плиту. Протрите во всех труднодоступных местах. Кроме того, переберите специи, помойте холодильник и морозилку, избавьтесь от старых продуктов.

Тщательно почистите мягкую мебель. При возможности снимите и постирайте чехлы. Пройдитесь пароочистителем по коврам или закажите клининг. Постирайте оконный текстиль, протрите гардины. Хорошо приберитесь в прихожей.

Проведите ревизию гардероба. Уберите летние вещи в дальний угол. Теплую одежду достаньте и перестирайте, рассказала дерматовенеролог Александра Филева, передает «Доктор Питер».

Ранее сообщалось, что лоток стиральной машины часто используется под порошкообразные моющие средства. Однако они не сохраняют чистоту детали, а наоборот, образуют налет. Есть действенный способ избавиться от неприятных загрязнений.