Ветеринар объяснила, чем опасны лакомства для питомцев

Ветеринар Корочева: в выбеленных лакомствах содержится опасная химия. Вкусняшки для животных покупают по разным причинам — кто-то хочет порадовать питомца, а кто-то — похвалить его за сделанный трюк при дрессировке. Так или иначе, выбирать лакомства тоже нужно уметь, потому что в них могут содержаться химические вещества.

Чем опасны лакомства

По словам ветеринарного диетолога Любови Корочевой, в производстве вкусняшек для животных не всегда используются самые полезные и натуральные продукты. Например:

выбеленные лакомства могут содержать формальдегид и хлор;

лакомства делают из жирных мяса или субпродуктов, что нельзя при гастрите и панкреатите.

Если у питомца началась рвота, а потом понос — это признак отравления, нужно его срочно показать врачу, сообщило радио «Спутник».

Как выбрать лакомства

Для тренировок часто нужно вкусное поощрение, поэтому нужно выбирать качественные лакомства. На что обратить внимание:

запах должен быть не прогорклым и не резким, а натуральным и лёгким;

рубец должен быть зелёным;

лёгкое — светло-коричневым;

печень — тёмно-коричневой;

бычий корень — коричневым.

Чем лучше кормить питомца

По словам ветеринара, лучше всего готовить лакомства самим. Для этого подойдёт постное мясо, которое можно отварить и давать кусочки питомцу. При этом для хорошей мотивации не стоит давать ему большие порции — достаточно даже волокон или крошек.

Ранее по России прокатилась волна отравлений кошек и собак. Оказалось, что во всём виноват популярный корм для животных. Подробнее об этом можно узнать здесь.