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«Вплоть до формальдегида и хлора». Ветеринар объяснила, чем опасны лакомства для питомцев

Ветеринар Корочева: в выбеленных лакомствах содержится опасная химия. Вкусняшки для животных покупают по разным причинам — кто-то хочет порадовать питомца, а кто-то — похвалить его за сделанный трюк при дрессировке. Так или иначе, выбирать лакомства тоже нужно уметь, потому что в них могут содержаться химические вещества.

Ветеринар объяснила, чем опасны лакомства для питомцев
© РИА Новости

Чем опасны лакомства

По словам ветеринарного диетолога Любови Корочевой, в производстве вкусняшек для животных не всегда используются самые полезные и натуральные продукты. Например:

  • выбеленные лакомства могут содержать формальдегид и хлор;
  • лакомства делают из жирных мяса или субпродуктов, что нельзя при гастрите и панкреатите.

Если у питомца началась рвота, а потом понос — это признак отравления, нужно его срочно показать врачу, сообщило радио «Спутник».

Как выбрать лакомства

Для тренировок часто нужно вкусное поощрение, поэтому нужно выбирать качественные лакомства. На что обратить внимание:

  • запах должен быть не прогорклым и не резким, а натуральным и лёгким;
  • рубец должен быть зелёным;
  • лёгкое — светло-коричневым;
  • печень — тёмно-коричневой;
  • бычий корень — коричневым.

Чем лучше кормить питомца

По словам ветеринара, лучше всего готовить лакомства самим. Для этого подойдёт постное мясо, которое можно отварить и давать кусочки питомцу. При этом для хорошей мотивации не стоит давать ему большие порции — достаточно даже волокон или крошек.

Ранее по России прокатилась волна отравлений кошек и собак. Оказалось, что во всём виноват популярный корм для животных. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Дом и сад