«Вплоть до формальдегида и хлора». Ветеринар объяснила, чем опасны лакомства для питомцев
Ветеринар Корочева: в выбеленных лакомствах содержится опасная химия. Вкусняшки для животных покупают по разным причинам — кто-то хочет порадовать питомца, а кто-то — похвалить его за сделанный трюк при дрессировке. Так или иначе, выбирать лакомства тоже нужно уметь, потому что в них могут содержаться химические вещества.
Чем опасны лакомства
По словам ветеринарного диетолога Любови Корочевой, в производстве вкусняшек для животных не всегда используются самые полезные и натуральные продукты. Например:
- выбеленные лакомства могут содержать формальдегид и хлор;
- лакомства делают из жирных мяса или субпродуктов, что нельзя при гастрите и панкреатите.
Если у питомца началась рвота, а потом понос — это признак отравления, нужно его срочно показать врачу, сообщило радио «Спутник».
Как выбрать лакомства
Для тренировок часто нужно вкусное поощрение, поэтому нужно выбирать качественные лакомства. На что обратить внимание:
- запах должен быть не прогорклым и не резким, а натуральным и лёгким;
- рубец должен быть зелёным;
- лёгкое — светло-коричневым;
- печень — тёмно-коричневой;
- бычий корень — коричневым.
Чем лучше кормить питомца
По словам ветеринара, лучше всего готовить лакомства самим. Для этого подойдёт постное мясо, которое можно отварить и давать кусочки питомцу. При этом для хорошей мотивации не стоит давать ему большие порции — достаточно даже волокон или крошек.
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