В России могут выделить номера для постояльцев с животными

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов предложил обязать гостиницы выделять 5% номеров для постояльцев с домашними животными. Парламентарий направил свое обращение замминистра экономического развития РФ Дмитрию Вахрукову, передает ТАСС. По словам депутата, многие семьи «предпочитают путешествовать вместе со своими питомцами». Такой формат путешествий позволяет им избежать стрессов, связанных с разлукой, но далеко не все гостиницы готовы предоставить необходимые условия.