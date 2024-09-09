Врач рассказал о рисках для здоровья при работе на огороде

Работа на приусадебном участке может стать причиной появления ряда проблем со здоровьем. Чтобы избежать неприятных последствий, следует соблюдать несколько правил.

© РИА Новости

Прежде всего, на даче нельзя длительно работать в полусогнутом виде, отмечает врач-невролог Алексей Лукоянов.

Кроме того, стоит избегать контакта с холодной и мокрой землей, а также минимизировать работу на огороде на жаре.

Во время солнечной и жаркой погоды возрастает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и даже декомпенсации осложнений диабета, пояснил эксперт в беседе с MK.RU.

Кроме того, необходимо помнить о сезонной аллергии и в случае возникновения таковой - обращаться к специалисту.