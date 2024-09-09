Врач рассказал о рисках для здоровья при работе на огороде

Врач Лукоянов рассказал о рисках для здоровья при работе на огороде
Работа на приусадебном участке может стать причиной появления ряда проблем со здоровьем. Чтобы избежать неприятных последствий, следует соблюдать несколько правил.
Прежде всего, на даче нельзя длительно работать в полусогнутом виде, отмечает врач-невролог Алексей Лукоянов.
Кроме того, стоит избегать контакта с холодной и мокрой землей, а также минимизировать работу на огороде на жаре.
Во время солнечной и жаркой погоды возрастает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и даже декомпенсации осложнений диабета, пояснил эксперт в беседе с MK.RU.
Кроме того, необходимо помнить о сезонной аллергии и в случае возникновения таковой - обращаться к специалисту.