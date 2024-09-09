Как легко убрать желтые разводы на потолке

Многие замечали, что на потолке могут появиться желтые разводы даже из-за небольшого подтопления или некачественно сделанных стыков. Многие считают, что потолок нужно белить заново, но на самом деле от пятен можно избавиться локально.

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Желтые пятна на потолке можно просто отмыть. Они поддаются лишь одному средству.

Вам понадобятся белизна, губка, емкость и перчатки. Влейте белизну в таз, наденьте перчатки, пропитайте губку и обильно увлажните места с желтыми пятнами.

Первый слой оставьте на пять минут, после чего нанесите второй слой белизны. Снова подождите пять минут и нанесите третий слой. Через несколько часов белизна высохнет, и потолок будет белый.

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