Почему собака не слушается и убегает от хозяина

Собаки нередко убегают от своих хозяев во время прогулок, а потом мы видим на столбах объявления о пропаже любимцев. Если такое произошло единожды и питомец вернулся, то можно сильно не беспокоиться. Однако если собака убегает постоянно, лучше предпринять действия.

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Собаки убегают по трем причинам. Первая — страх. Они запоминают места, где были однажды напуганы, и убегают оттуда, если узнают их.

Вторая — питомец скучает. Иногда четвероногому другу хочется просто побегать, или он отправляется искать приключения. Лучше уделяйте время играм дома.

Третья — любопытство. Собак всегда интересует что-то необычное и новое. В таком случае они могут просто не обращать внимания на хозяина.

Ранее ветеринар Юлия Меликова заявила, что фрукты, сладости и еда с человеческого стола могут навредить собаке. По ее словам, вместо таких лакомств стоит составить для питомца полноценный сбалансированный рацион и придерживаться его.

До этого глава Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев призвал незамедлительно начинать поиски пропавшего на природе питомца. Он добавил, что в первые сутки шансы на возвращение животного домой намного выше, чем в последующие. Кроме того, к таким мероприятиям стоит привлекать как можно больше людей.