Тыкву весом 219 килограммов вырастил житель Магадана
Сельскохозяйственный рекорд поставил житель магаданского села Омсукчан. Мужчина вырастил тыкву весом 219 килограммов.
Садовода зовут Олег Кистанов. По его словам, плод рос пять месяцев и почти каждый день увеличивался на несколько килограмм. Садовод утверждает, что он первым на Дальнем Востоке смог поставить такой рекорд. Об этом сообщает Вести Магадан.
Чтобы удивить жителей села, гигант привезли к зданию местной администрации.Там все желающие могут сделать фото. После этого плод будут использовать по назначению: будут варить варенье и кашу.