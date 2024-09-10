Названы растения, очищающие воздух в квартире от токсинов

Одними из самых полезных растений в квартире являются хлорофитум и герань, поскольку они помогают очищать воздух от токсинов, рассказала NEWS.ru и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Они также отгоняют мух и комаров.

Хлорофитум — очищает воздух формальдегида и бензола. Герань, чьи фитонциды уничтожают болезнетворные вирусы и бактерии, запах отгоняет мух и комаров, — отметила Лялина.

Кроме того, качество воздуха в квартире улучшает сансевиерия. По словам биолога, она выделяет кислород в ночное время и удаляет токсины из воздуха. При выборе растений для дома Лялина призвала не забывать об их безопасности для детей и животных, которые могут случайно съесть листья или цветы. Она также напомнила о полезных свойствах Алоэ вера.

Гель из листьев алоэ используется для увлажнения кожи, а также при лечении порезов, ожогов, для заживления небольших ран, — добавила Лялина.

Вместе с этим Лялина предупредила, что некоторые растения могут быть опасными для человека из-за токсичных веществ, содержащихся в их соке, листьях или цветах. В первую очередь это касается диффенбахии, филодендрона и алоказии.