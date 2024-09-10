Какие предметы в доме помогут добиться успехов в учебе

Девятиярусная пагода, а также хрустальные шар и глобус помогают добиться успехов в учебе. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась эксперт по фэншуй Валентина Боброва.

По ее словам, раньше в Китае в пагодах хранили ценности, святыни, священные тексты. Со временем их образ стали считать символом, защищающим человека и способствующим ясному мышлению.

«Всем ученикам лучше всего разместить дома статуэтку девятиярусной пагоды. Считается, что она помогает быстро запоминать информацию и достигать успехов в учебе. Однако тем, кто готовится поступать в какое-либо учебное заведение, я бы посоветовала приобрести пагоду с семью ярусами», – Валентина Боброва, эксперт по фэншуй.

Еще один талисман – хрустальный шар. Он улучшает интеллектуальные способности, приносит удачу на экзаменах, отметила эксперт.

Кроме того, студентам и школьникам помогает в учебе хрустальный глобус, уверена Боброва.

"Символ способствует появлению интереса к обучению и помогает в освоении новых знаний", – пояснила эксперт.

Специалист уточнила, что статуэтки перечисленных символов необходимо разместить в секторе знаний, то есть в северо-восточной части дома. Либо поставить на стол, за которым учащийся делает уроки.

Ранее мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева посоветовала поместить в интерьере вазы мягкой формы с зауженным кверху горлышком. По ее словам, в азиатской культуре они считаются символом долголетия. Такие вазы могут быть однотонными – белыми или кремовыми, но лучше всего, когда на них есть узоры: например изображения птиц.