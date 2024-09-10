Калининградка вырастила в саду тыкву-гигант весом 170 килограммов

Сто семидесяти килограммовая тыква-гигант выросла в огороде жительницы Калининградской области. На этой цифре овощ, которому даже дали имя – Любава, не останавливается и продолжает расти. Для чего семье Логиновых такая огромная тыква и в чем их агросекрет? Расскажем в нашем материале.

«По последним нашим замерам окружность тыквы была 2 метра 67 сантиметров, сейчас она у нас 2 метра 91 сантиметр. Это значит, мы идем верным путем, кормим её правильно, ухаживаем за ней правильно, растим дальше», – рассказывает Юлия Логинова.

До 177 килограммов тыква Любава – да, у неё даже есть имя, вымахала всего за два месяца. Жительница поселка Луговое Юлия рассказывает – это тыква её первенец. Сорт непростой, требует много внимания. Но пока семья Логиновых успешно справляется со всеми капризами огромного овоща.

«Чтобы она набирала вес, набирала свою массу, она должна быть закрыта от солнца. Потому что, если будет солнце, она будет, как говорится, покрываться корой, деревенеть и это приведет к тому, что когда она будет расти, мы будем ее поливать, она начнет лопаться и трескаться», – объясняет Юлия.

В удобрении особых секретов нет. В ход идут только органические – куриный помет, рыбья и костная мука, настои из трав. Еще Любава очень любит воду – потребляет около 100 литров за день. Помогают в выращивании гиганта сыновья Юлии – Леонид и Степан. Мальчики делают замеры и ведут статистику.

«Это специфический сорт, то есть это не купишь в магазинах. Это только можно купить у тыквоводов-любителей. То есть, это специальный сорт – Атлантик-гигант, его 10-летиями выводили люди скрещиванием. Из магазинных можно вырастить, наверное, до килограмм 20. А у этой, наверное, нет предела», – рассказывает женщина.

Семена этой тыквы женщина получила от победительницы конкурса тыквоводов-гигантоводов прошлого года. Сейчас Юлия и сама принимает участие в этом состязании. До финала остался месяц и женщина надеется, что за это время Любава вырастет до двухсот пятидесяти килограммов. Вес Любавы на сегодня 177 килограммов. Цифра примерная. Она определяется через формулу онлайн-калькулятора. А за сутки тыква может набрать от 10 до 30-ти кило. В семье Логиновых уже готовят рецепты для такого овоща-гиганта.

«Самое главное, что жалко будет с ней что-то делать. Она наша красавица, мы за ней очень долго ухаживали. Но с детства это – тыквенная каша, мы на этом выросли, все мое поколение. Рецептов, конечно, очень много. Но планируем, наверное, соки сделаем, также детям тыквенная каша», – поделилась Ольга, мама Юлии.

Семья Логиновых признается – независимо от результатов конкурса, который завершится в октябре, принимать участие будут и в следующем году. В планах не только тыква, но и кабачки-гиганты.