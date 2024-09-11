Эксперт назвал дачные культуры, которые идеально сажать в сентябре

Сентябрь является идеальным временем для высадки моркови, редиса, чеснока, петрушки и укропа, рассказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Поэтому, добавил он, первый осенний месяц — не повод расслабляться. Так, редис и чеснок лучше сажать в солнечных местах, а семена петрушки предварительно нужно замочить.

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«‎Сентябрь — идеальное время для высадки моркови. Она зимует в земле и дает на следующий год ранний урожай. Сажать лучше в хорошо обработанную и удобренную почву. Чеснок прекрасно чувствует себя при осенней посадке. Его высаживают в конце сентября или начале октября. Выберите солнечное место и хорошо обработайте землю. Чеснок, посаженный под зиму, обычно дает богатый урожай. Петрушку можно сажать в сентябре для получения зелени на следующий год. Семена лучше замочить перед посадкой, чтобы ускорить прорастание. Она хорошо переносит холод и может быть собрана весной», — рассказал Чаплин.

В случае с укропом лучше выбирать рыхлую и удобренную почву, добавил он. Эта культура способна прорастать при низких температурах и успевает дать ранний урожай.

Редис очень быстро созревает. В сентябре можно сажать сорта, подходящие для получения урожая осенью. Лучше сажать в солнечных местах, защищенных от ветра. Не забудьте увлажнить почву после посадки, — посоветовал депутат.

Ранее Чаплин также рекомендовал сажать яблони, груши, черешню, малину, смородину и крыжовник. Кроме того, он обратил внимание на важность сбора опавших листьев и удаления сорняков. Так получится обеспечить газону максимальную подготовленность к зимовке.