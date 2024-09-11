Что делать, если разбился ртутный градусник

Если разбивается медицинский термометр, не надо паниковать, рассказала NEWS.ru доцент кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Наталья Свердлова. По ее словам, ртуть хотя и опасна, но не так быстро испаряется, чтобы нанести вред здоровью в моменте.

Однако бездействовать не стоит — первым делом нужно отправить на прогулку или в другую комнату домочадцев и питомцев, указала она. Затем следует открыть окно — обеспечить в помещении постоянное проветривание, советует Свердлова. Затем необходимо собрать осколки и ртуть.

Надеть перчатки, а также желательно резиновую обувь; крупные капли собирать на лист бумаги подталкивая маленькой кисточкой или старой зубной щеткой. Лист бумаги согнуть таким образом, чтобы получился импровизированный совочек. Мелкие можно попробовать убрать скотчем, из щелей — грушей или шприцем. Ртуть надо поместить в емкость с водой и плотно закрыть, — пояснила ученый.

Нельзя собирать ртуть тряпкой или пылесосом, подметать, выбрасывать в мусоропровод, смывать в канализацию, стирать одежду, на которую попала ртуть — возможно, потому, что в горячей воде металл закипит, и все пары сразу окажутся в воздухе, отметила эксперт. Если жидкий металл попал в труднодоступные щели, желательно плотно затолкать туда мелко истолченную серу — она легкодоступна, купить ее можно, к примеру, в ветеринарной аптеке. Элементы вступают в реакцию, в результате которой образуется нелетучий сульфид ртути.

Когда получится собрать ртуть полностью, все использованные предметы нужно отправить в ту же банку с водой и закрутить крышку. Химик напомнила, что ртуть нельзя просто выбросить в мусорное ведро, а надо обязательно сдать в специализированную организацию. Если нет возможности сделать это сразу, банку можно на сутки оставить на балконе или любом прохладном месте, а потом отвезти на демеркуризацию.

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