Врач объяснил способ защититься от опасной плесени

Плесень — невидимый враг, который может серьезно навредить здоровью. Где она любит «обживаться» и чем это грозит, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога сети «Клиники Фомина» Альбины Рахматуллиной.

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Где «прячется» плесень

Плесень — это грибок, и, как всякий гриб, она обожает влагу и темные углы, рассказала специалист. Основные места, где она часто появляется:

Ванные комнаты и кухни: эти помещения — рай для плесени. Высокая влажность, недостаток вентиляции и тепло создают идеальные условия для роста грибков. Часто плесень можно обнаружить на потолке, в углах стен, за шкафами и даже на плитке;

Подвалы и чердаки: подвалы — это обычно сырые, темные и прохладные места, где плесень чувствует себя как дома. Чердаки могут пострадать от плесени из-за протечек крыши или плохой вентиляции;

Окна и стены: если в доме плохая изоляция, особенно в холодное время года, на окнах и стенах может скапливаться конденсат. А где влага — там и плесень;

Мебель и ковры: длительное воздействие влаги, например после затопления, может привести к появлению плесени даже на мебели и коврах.

Почему плесень опасна

По словам врача, опасность плесени заключается не только в том, что она портит внешний вид дома. Ее споры легко распространяются в воздухе и могут проникать в дыхательные пути, вызывая различные заболевания, среди которых:

Аллергия: у многих людей плесень вызывает чихание, заложенность носа, зуд в глазах и другие симптомы аллергии;

Астма: у тех, кто страдает астмой, контакт с плесенью может обострить приступы и ухудшить общее состояние;

Инфекции: в некоторых случаях, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, плесень может вызвать инфекции дыхательных путей.

Существуют токсичные виды плесени, предупредила терапевт.

— Некоторые виды плесени, например черная плесень (Stachybotrys), выделяют микотоксины — вещества, которые могут вызывать более серьезные проблемы со здоровьем, включая хронические заболевания дыхательной системы, — сообщила Рахматуллина.

Как предотвратить появление плесени

Чтобы плесень не поселилась в вашем доме, важно соблюдать несколько простых правил, заверила врач:

Проветривайте помещения: обеспечьте хорошую вентиляцию, особенно в ванной и кухне. Используйте вытяжки и держите окна открытыми, когда это возможно;

Устраняйте протечки: регулярно проверяйте трубы, крышу и окна на наличие утечек воды. Малейшая протечка может стать источником проблемы;

Контролируйте влажность: поддерживайте уровень влажности в доме ниже 60 процентов. В этом помогут осушители воздуха и регулярное проветривание;

Следите за чистотой: регулярная уборка и устранение пыли, особенно в углах и за мебелью, помогут предотвратить рост плесени.

«Плесень — это проблема, которую нельзя игнорировать. Она не только разрушает стены и мебель, но и наносит ущерб вашему здоровью. Если вы заметили первые признаки плесени в доме, действуйте незамедлительно: устраните источник влаги и обеспечьте хорошую вентиляцию», — добавила специалист.

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